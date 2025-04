Banco Bpm ok dai soci con oltre il 99% dei voti favorevoli a bilancio 2024 distribuzione dividendi e piano buyback da €17 mln

L'Assemblea ordinaria dei soci di Banco BPM, con circa 2.690 soci che detengono il 66,23% del capitale, ha approvato con oltre il 99% dei voti favorevoli bilancio 2024, distribuzione dividendi e piano buyback da €17 milioni per il 2025

Banco Bpm, i grandi soci sostengono Castagna sull'offerta Anima, oggi 28 febbraio l'assemblea voterà l'incremento a 7 euro per azione - Tra i sostenitori dell'offerta Anima ci sono fondazioni, casse previdenziali e istituzioni come CariLucca, Enpam, Cassa Forense, con anche il supporto di Enasarco; il via libera della Bce e le mosse di Unicredit restano in bilico I grandi soci di Banco Bpm si schierano al fianco dell'amminist 🔗ilgiornaleditalia.it

Banco BPM, l'assemblea ordinaria dei soci approva l’aumento dell’offerta su Anima: il corrispettivo unitario sale a €7 per azione - Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio significativo del 22,5% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Anima del 5 novembre 2024 e del 41,04% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi sei mesi precedenti L’Assemblea ordinaria dei Soci di Banco BPM, che si è tenuta oggi alla presenza d 🔗ilgiornaleditalia.it

Banco Bpm, via libera all’ops di Mps su Mediobanca, anche Anima verso il sì, con i soci forti Mef (11,7%), Caltagirone (9,7%) e Delfin (9,9%) più altri si arriva al 54% del capitale - L'assemblea di Mps si terrà il 17 aprile 2025, Banco Bpm detiene il 5% dell'istituto senese, Anima il 4%; affluenza attesa del 70-75% del capitale Il CdA di Banco Bpm, riunitosi martedì 15 aprile 2025, ha dato il via libera all’Ops di Mps su Mediobanca con il suo 5% nel capitale dell'istituto 🔗ilgiornaleditalia.it

Banco BPM, nuova raffica di no all’OPS di UniCredit dalla banca blindata da Meloni. “Noi 100% italiani”, il basta a Orcel - Nel giorno dell'assemblea degli azionisti Banco BPM torna a tuonare contro l'OPS di UniCredit, giocando la carta dell'Italia. Azioni giù a Piazza Affari. 🔗money.it