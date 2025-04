Banco Bpm | Logiche le prescrizioni del Golden Power a Unicredit sugli investimenti di Anima

Giuseppe Castagna ritiene "logico" che il governo abbia imposto dei paletti in merito agli investimenti di Anima a Unicredit e non alla sua banca, il Banco Bpm. "Noi siamo una banca che lavora solo sull'Italia, che si è fatta promotrice di spingere il più possibile i fondi verso i titoli italiani e non solo titoli di Stato ma anche gli investimenti in un mercato borsistico abbastanza debole", dice a margine dell'assemblea annuale dell'istituto milanese.Dunque, è il ragionamento, "nessuno si pone la domanda se Anima in una banca al 100% in Italia continua a investire in Italia". Ed "evidentemente non si pensa lo stesso dell'altra banca che dal punto di vista oggettivo ha il 65% delle attività sull'estero", aggiunge Castagna, per il quale i paletti che il governo ha imposto a Unicredit in tema di investimenti da far fare ad Anima se l'acquisizione della Bpm andasse in porto, non contrastano contro la libertà d'impresa e, soprattutto, la tutela degli interessi dei risparmiatori.

