Banca Macerata gode di ottima salute: i dati sono in crescita ed è sempre molto forte l’attenzione sul territorio. È quanto dice il presidente Ferdinando Cavallini analizzando i risultati dell’istituto di credito il cui bilancio 2024 è stato approvato dall’assemblea degli azionisti che ha dato il via libera anche al piano strategico 2025-28. "Vogliamo allargarci – aggiunge – e lo stiamo facendo a livello regionale. Entro l’estate apriremo dei punti di consulenza a Matelica e Corridonia, il prossimo anno avremo una filiale o ad Ancona o a Jesi".In conferenza stampa Cavallini e Toni Guardiani, direttore generale dell’istituto di credito, hanno illustrato i risultati conseguiti dalla Banca che in questi anni ha fatto registrare un andamento sempre molto positivo. "Il bilancio – osserva Guardiani – ha confermato la crescita della Banca il cui utile netto si attesta a due milioni di euro, portando il patrimonio netto a 50,1 milioni (+6,1%). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Banca Macerata, i conti tornano: "Bene utili, raccolta e dividendi" gode di ottima salute: i dati sono in crescita ed è sempre molto forte l’attenzione sul territorio. È quanto dice il presidente Ferdinando Cavallini analizzando i risultati dell’istituto di credito il cui bilancio 2024 è stato approvato dall’assemblea degli azionisti che ha dato il via libera anche al piano strategico 2025-28. "Vogliamo allargarci – aggiunge – e lo stiamo facendo a livello regionale. Entro l’estate apriremo dei punti di consulenza a Matelica e Corridonia, il prossimo anno avremo una filiale o ad Ancona o a Jesi".In conferenza stampa Cavallini e Toni Guardiani, direttore generale dell’istituto di credito, hanno illustrato i risultati conseguiti dallache in questi anni ha fatto registrare un andamento sempre molto positivo. "Il bilancio – osserva Guardiani – ha confermato la crescita dellail cui utile netto si attesta a due milioni di euro, portando il patrimonio netto a 50,1 milioni (+6,1%). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

(Teleborsa) - Banca Macerata chiude il 2024 con una redditività poco mossa ... che nazionale", si legge nella nota sui conti. Prosegue la crescita della raccolta diretta che si è attestata a 570 ...

Internet banking Banca Macerata - Un modo pratico e immediato per portare i tuoi conti sempre con te, senza la necessità di doverti recare presso lo sportello della tua filiale, con un notevole risparmio di tempo e denaro. L'home ... 🔗facile.it

