Banca Centro Cus Siena Rugby chiude la stagione al quarto posto in Serie B

Ultima partita della stagione per il Banca Centro Cus Siena Rugby, che a Colle Val d'Elsa ha superato il Rugby Jesi 1970 per 27-10, chiudendo il campionato, per la prima volta nella sua storia e meritatamente, al quarto posto in Serie B, a pari punti con il Rugby Perugia. La gara è stata anche l'occasione per celebrare l'ultima presenza in maglia bianconera di Stefano Landi, 'Lombo', uno dei personaggi più amati del Rugby senese, che lascia il campo per raggiunti limiti di età dopo una lunga carriera iniziata in C2. Landi è entrato in campo da solo, accolto dall'applauso del pubblico, e a fine partita ha ricevuto un premio alla carriera consegnato da Luca Sampieri, dirigente del club, dopo la 'Verbena' intonata dalla squadra. I bianconeri partono forte: al 4' meta di Parigi sull'ala per il 5-0.

