Banca Campania Centro, in programma domenica 4 maggio al PalaSele di Eboli, è stato pubblicato sul sito ufficiale il bilancio sociale e di coerenza 2024. Un documento che racconta, attraverso dati concreti e risultati tangibili, l’impegno quotidiano della Banca nella valorizzazione dei principi del Credito Cooperativo e la sua fedeltà ai Valori fondanti.«Siamo davvero una Banca di Comunità – ha dichiarato il Presidente Camillo Catarozzo – non una Banca d’affari. La nostra prima attenzione è rivolta ai Soci e alle comunità che rappresentano. Gli utili vengono impiegati prioritariamente per rafforzare la nostra solidità patrimoniale e garantire una Banca sempre più sicura.Abbiamo la forza, le risorse e i Valori per continuare a essere un punto di riferimento stabile per i territori e per l’intero sistema del Credito Cooperativo, come dimostra la nostra storia ultracentenaria». 🔗 Zon.it - Banca Campania Centro: il bilancio sociale e di coerenza 2024 In vista della 111ª Assemblea Ordinaria dei Soci di, in programma domenica 4 maggio al PalaSele di Eboli, è stato pubblicato sul sito ufficiale ile di. Un documento che racconta, attraverso dati concreti e risultati tangibili, l’impegno quotidiano dellanella valorizzazione dei principi del Credito Cooperativo e la sua fedeltà ai Valori fondanti.«Siamo davvero unadi Comunità – ha dichiarato il Presidente Camillo Catarozzo – non unad’affari. La nostra prima attenzione è rivolta ai Soci e alle comunità che rappresentano. Gli utili vengono impiegati prioritariamente per rafforzare la nostra solidità patrimoniale e garantire unasempre più sicura.Abbiamo la forza, le risorse e i Valori per continuare a essere un punto di riferimento stabile per i territori e per l’intero sistema del Credito Cooperativo, come dimostra la nostra storia ultracentenaria». 🔗 Zon.it

