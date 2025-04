Bambino precipita in un lucernario mentre va a scuola | è grave

precipitato nella mattina di oggi 30 aprile per circa quattro metri da un lucernario a Cermes, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto nei pressi della scuola elementare, mentre il ragazzino si stava recando a lezione. 🔗 Today.it - Bambino precipita in un lucernario mentre va a scuola: è grave È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un bimbo di otto anni,to nella mattina di oggi 30 aprile per circa quattro metri da una Cermes, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto nei pressi dellaelementare,il ragazzino si stava recando a lezione. 🔗 Today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Precipita dal secondo piano mentre pulisce una tenda, ferito un 60enne - Stava tentando di pulire una tenda ma si è sporto eccessivamente, precipitando dal secondo piano di una palazzina. Grave incidente domestico nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio, intorno alle 17, in via Generale Pennella, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. A restare ferito A.C... 🔗trevisotoday.it

Salta per gioco sul lucernario, la cupola si rompe e lui precipita per 15 metri: ?Simone D'Arrigo muore a 16 anni davanti agli amici - Salta sul lucernario del centro commerciale, ma improvvisamente si rompe e cade: ferito gravemente dopo un volo di circa 15 metri, muore poco dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima... 🔗leggo.it

Tragedia sul lavoro a Pienza: 45enne precipita e muore mentre sta riparando un tetto. Si indaga - L’ennesima tragedia sul lavoro si è consumata nella mattina di oggi, 11 febbraio, in località Pianoia a Monticchiello nel comune di Pienza, in provincia di Siena, dove un 45enne è morto dopo essere caduto da un capannone dove stava effettuando lavori di riparazione. L’uomo è uno dei proprietari dell’azienda agricola e, secondo le informazioni raccolte finora, sarebbe caduto da un’altezza di almeno 6 metri. 🔗dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bambino precipita in un lucernario mentre va a scuola, è grave; Bambino precipita in un lucernario mentre va a scuola, è grave; Catania, studente di 16 anni muore cadendo da un lucernario davanti agli amici: «Saltava sul tetto, forse per scommessa»; Precipita dal tetto del centro commerciale a Catania, morto dopo la caduta nel vuoto all'Etnapolis di Belpasso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bambino precipita in un lucernario mentre va a scuola, è grave - (ANSA) - BOLZANO, 30 APR - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un bimbo di otto anni, precipitato questa mattina per circa quattro metri in un lucernario a Cermes, in Alto Adige. 🔗msn.com