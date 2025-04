Bambino di 8 anni precipita in un lucernario mentre si recava a scuola | ricoverato in gravi condizioni a Bolzano

Bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, 30 aprile, dopo essere precipitato in un lucernario a Cermes, in Alto Adige.

Bambino di 8 anni precipita in un lucernario mentre si recava a scuola: ricoverato in gravi condizioni a Bolzano - Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, 30 aprile, dopo essere precipitato in un lucernario a Cermes, in Alto Adige. 🔗orizzontescuola.it

