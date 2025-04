Bambini segregati in casa per tre anni | scoperta shock in Spagna genitori arrestati I minori non hanno mai frequentato la scuola

Spagna, dove tre Bambini - due gemelli di otto anni e il loro fratello di dieci - sono stati tenuti segregati in casa per oltre tre anni.L'articolo Bambini segregati in casa per tre anni: scoperta shock in Spagna, genitori arrestati. I minori non hanno mai frequentato la scuola . 🔗 Una drammatica vicenda di isolamento familiare è emersa a Oviedo, in, dove tre- due gemelli di ottoe il loro fratello di dieci - sono stati tenutiinper oltre tre.L'articoloinper trein. Inonmaila. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Trovati 31 bambini segregati in casa in Bosnia: arrestate 8 persone per traffico di minori - La polizia bosniaca ha scoperto 31 bambini, di età compresa tra pochi mesi e 12 anni, in una casa situata nel distretto autonomo di Br?ko, nel nord-est del Paese. Otto persone sono state arrestate con accuse che vanno dalla tratta di esseri umani al traffico di minori e abuso su minori. Secondo i media locali, tra gli arrestati figurano Zahida Djogo, proprietaria dell’abitazione, e Viktorija Viki Popovic, una donna che sembrava occuparsi dei bambini. 🔗ilfattoquotidiano.it

La surreale intervista di Caterina Balivo a Mamma Pig: “Sono un po’ preoccupata di avere tre bambini in casa” - Sarà che la primavera si avvicina sempre di più o magari semplicemente che l’amore regna sovrano, in ogni caso c’è una piacevole novità in casa di Peppa Pig, la simpatica maialina che, dal suo debutto sullo schermo, è diventata uno dei personaggi più amati e riconoscibili dai bambini di tutto il mondo. Oggi su Rai Yoyo, oltre che su RaiPlay, viene trasmessa la puntata dal titolo “Il Grande Annuncio”, in cui Mamma e Papà Pig condivideranno con Peppa e George una notizia che cambierà tutto: presto avranno un altro fratellino o una sorellina. 🔗ilfattoquotidiano.it

La surreale intervista di Caterina Balivo alla mamma di Peppa Pig che annuncia la sua gravidanza: “Sono un po’ preoccupata di avere tre bambini in casa” | VIDEO - La surreale intervista di Caterina Balivo alla mamma di Peppa Pig La mamma di Peppa Pig, la maialina protagonista dell’omonimo cartone animato, è in attesa del suo terzo figlio: l’annuncio della sua gravidanza è arrivato in diretta tv a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1. Come preannunciato nei giorni scorsi, infatti, su Rai Yoyo, oltre che su RaiPlay, è andata in onda la puntata dal titolo Il Grande Annuncio in cui mamma e papà pig annunciano ai loro figli, Peppa e Georg, l’arrivo di un fratellino o una sorellina. 🔗tpi.it

Se ne parla anche su altri siti

Bambini segregati in casa per tre anni: scoperta shock in Spagna, genitori arrestati. I minori non hanno mai frequentato la scuola; Tengono i tre figli di 8 e 10 anni segregati in casa per tre anni: arrestati; Roma, 9 giornate di squalifica per baby Giammattei: schiaffi all'avversario e al guardalinee - Video; Tre bambini reclusi dal 2021: scoperta in Spagna la casa degli orrori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spagna, 3 bambini segregati in casa da oltre 3 anni: arrestati i genitori - (Adnkronos) - Due gemellini di otto anni e il loro fratello di 10 sono stati tenuti segregati in casa per oltre tre anni, a Oviedo, in Spagna, dai genitori che vivevano tagliati fuori dal mondo. La co ... 🔗msn.com

Tre bambini reclusi dal 2021: scoperta in Spagna la casa degli orrori - Arrestata a Oviedo una coppia di cittadini tedeschi: vivevano isolati nel degrado, senza scuola né contatti con l’esterno ... 🔗dire.it

Trovati 31 bambini segregati in casa in Bosnia: arrestate 8 persone per traffico di minori - Le dichiarazioni di Trump, rilasciate martedì durante un evento stampa alla Casa Bianca ... Per me è presto" Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Tre anni intensi, un tour per chiudere un capitolo ... 🔗ilfattoquotidiano.it