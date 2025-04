Balzaretti sul Milan | Può battere chiunque ma è mancata la qualità e la continuità

Balzaretti, ha rilasciato alcune parole sulla stagione del Milan 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Balzaretti sul Milan: “Può battere chiunque, ma è mancata la qualità e la continuità” Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex calciatore, Federico, ha rilasciato alcune parole sulla stagione del

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Stramaccioni: «Può giocarsela con l’Inter fino alla fine, battere il Milan era decisivo; futuro Conte? Sarei sorpreso di questo…» - Napoli, le parole di Andrea Stramaccioni sulla vittoria dei partnopei contro il Milan e le chance della squadra di Conte per la lotta Scudetto Andrea Stramaccioni ha rilasciato una lunga intervista a il Mattino sulla corsa Scudetto del Napoli contro l’Inter dopo la vittoria contro il Milan. Di seguito le sue parole. IL NAPOLI PUÒ […] 🔗calcionews24.com

Addio al Milan, Joao Felix può tornare a casa: il Benfica ci pensa per il Mondiale per Club - L`avventura al Milan non è andata secondo le aspettative e per Joao Felix ora spunta una nuova ipotesi: tornare a casa, tornare al Benfica.... 🔗calciomercato.com

Giaccherini: “Conceicao può restare al Milan. A patto però che …” - Emanuele Giaccherini, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista per 'DAZN', ha parlato dell'avventura di Sergio Conceicao nel Milan 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Balzaretti sul mercato del Milan: Sere un grande difensore e migliorare le alternative ai titolari; Nuovo incontro Cardinale con Paratici, l’operazione non si farà. Ma cosa succede?; Balzaretti: Il Milan può battere chiunque. Quest'anno sono mancate qualità e continuità. Sul mercato prenderei...; Balzaretti: «Il Milan è una squadra può battere chiunque». 🔗Cosa riportano altre fonti