Bagnolo Mella | Bagnolo Bricks Festival

Bagnolo Mella si anima con il Bagnolo Bricks Festival 2025, la manifestazione tutta dedicata agli appassionati dei mattoncini LEGO. L'attrazione più attesa è l’esposizione che porterà in mostra le più mirabolanti creazioni realizzate con i mattoncini. 🔗 Bresciatoday.it - Bagnolo Mella: Bagnolo Bricks Festival Il 3 e 4 maggio Palazzo Bertazzoli, in quel disi anima con il2025, la manifestazione tutta dedicata agli appassionati dei mattoncini LEGO. L'attrazione più attesa è l’esposizione che porterà in mostra le più mirabolanti creazioni realizzate con i mattoncini. 🔗 Bresciatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Pd, Bagnolo Bene Comune e M5s donano 540 euro alla Lilt di Reggio - Una donazione di 540 euro a favore della Lilt di Reggio, grazie al ricavato delle offerte libere raccolte con la distribuzione delle mimose effettuata lo scorso 8 marzo, per la Giornata della donna, con stand allestiti davanti a un supermercato di Bagnolo e in piazza Garibaldi, in centro storico. L’iniziativa è stata organizzata dal Pd, da Bagnolo Bene Comune e dagli attivisti locali del Movimento 5 Stelle. 🔗ilrestodelcarlino.it

Victory Cafè Museo a Bagnolo. Una pausa in mezzo a storici telai dove l’industria si fonde al gusto - Nel cuore del distretto di Montemurlo il Victory Cafè Museo, è un luogo dove storia e modernità si intrecciano in uno spazio unico che celebra, all’insegna del gusto, la ricca tradizione industriale. Un edificio che racconta una storia di lavoro e impegno e che oggi prosegue grazie all’intuizione di Fabio Giusti, Daniele Luconi, Samuele Simoni e Serena Simoni, soci del locale diventato punto di riferimento per colazioni, pranzi e aperitivi. 🔗lanazione.it

TERZA CATEGORIA. Il Bagnolo non frena il leader Torresavio. Poker del Medla - Nel turno numero 18 del campionato di Terza Categoria il Medla, imponendosi largamente a spese del Predappio, continua l’inseguimento alla capolista Torresavio, che piega il Bagnolo a domicilio. Negli altri match successo esterno del Carpinello, quarto, mentre il Bertinoro lascia l’intera posta tra le mura amiche. Risultati e marcatori: Medla-Predappio 4-1 (Bussi, Mesar, Strada, Lombini; Di Marzo), Bertinoro-Aurora 0-1 (Zegnane), Bagnolo-Torresavio 0-2 (2 Amaducci), Vigne-Carpinello 1-2 (Berardi; Peloni, Morigi), Sarsinate-Civitella B 8-1 (3 Santi, 2 Rizzo, Narducci, Paci, Bottura; Gardin), ... 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Bagnolo Mella: Bagnolo Bricks Festival. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bagnolo Mella, Ravelli si dimette da consigliere e assessore - «I miei incarichi professionali risultano incompatibili con ruoli pubblici», ha motivato così la sua scelta la ex «preside di ferro» ... 🔗giornaledibrescia.it

Bagnolo Mella, individuati i vandali di Capodanno: faranno lavori socialmente utili - Bagnolo Mella. La notte di San Silvestro avevano vandalizzato alcune zone di Bagnolo Mella, nella Bassa bresciana, lasciando danni ingenti e molta amarezza tra gli abitanti. A metà marzo gli ... 🔗quibrescia.it

Bagnolo Mella, lavori socialmente utili per i vandali di Capodanno - Identificati i sette minorenni che la notte di San Silvestro hanno messo a soqquadro e vandalizzato alcune zone del centro storico di Bagnolo Mella: per loro niente multa, ma lavori di pubblica ... 🔗giornaledibrescia.it