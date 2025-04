Bacia e abbraccia una tirocinante nel suo studio medico di famiglia condannato per violenza sessuale

Baciato sul collo e abbracciato una studentessa che faceva il tirocino nel suo studio di Prati a Roma. Un medico oggi 71enne è stato condannato per violenza sessuale con l'aggravante dell'abuso di autorità. 🔗 Hato sul collo eto una studentessa che faceva il tirocino nel suodi Prati a Roma. Unoggi 71enne è statopercon l'aggravante dell'abuso di autorità. 🔗 Fanpage.it

