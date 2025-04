Baby gang violenze e paura a Monza l' appello | Fermare questa spirale di violenza

Monzatoday.it - Baby gang, violenze e paura a Monza, l'appello: "Fermare questa spirale di violenza" Mentre a Monreale nelle scorse ore il 19enne Salvatore Calvaruso è stato fermato dai carabinieri e si è dichiarato colpevole della sanguinosa strage che domenica 27 aprile ha portato alla morte di tre ragazzi e al ferimento di altre due persone, in Brianza c'è chi torna a puntare l'attenzione sul. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

“Abbiamo paura a uscire la sera”. Allarme baby gang e vandali - Capraia e Limite (Firenze), 20 aprile 2025 – I recenti casi di vandalismo segnalati nell’area del circolo di Capraia, fra auto vandalizzate e risse fra giovanissimi, hanno spinto alcuni residenti del rione Mazzantini ad organizzare una riunione che si terrà il prossimo mercoledì alle 21.30 al circolo MCL. Gli abitanti di via Mazzantini, via Carnevale e via Moro denunciano – a quanto pare da tempo – criticità legate alla presenza di gruppi di giovani (diversi dei quali provenienti anche da Montelupo ed Empoli) protagonisti di schiamazzi ed atti di vandalismo. 🔗lanazione.it

Accerchiato e rapinato da una baby gang: paura per un settantenne - Accerchiato da una banda di ragazzini che, dopo averlo strattonato, gli hanno rubato il portafoglio che conteneva un centinaio d'euro. È quanto avvenuto ieri 23 aprile nel primo pomeriggio, a Prato, di fronte ad un supermercato di via Erbosa. A rimetterci, come riportato da La Nazione, è stato... 🔗firenzetoday.it

Baby gang, l’allarme : "Paura ad uscire da soli" - "Piumazzo in balia di spaccio e baby gang". È questa, in estrema sintesi, la pubblica denuncia che avanza il gruppo Lega di Castelfranco Emilia, con i suoi portavoce Lodovica Boni, Gianluca Tomesani e Roberto Giovanardi. "La piccola frazione di circa cinquemila abitanti – proseguono i rappresentanti leghisti – può vantare la presenza delle proprie baby gang al pari delle grandi città. Anche qui esiste il branco, parola usata nella sua accezione più negativa, per identificare un gruppo di ragazzi, anche giovanissimi, che seminano odio e paura minacciando residenti e passanti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Baby gang, violenze e paura a Monza, l'appello: Fermare questa spirale di violenza; Foggia, terrore per anziani e famiglie in Macchia Gialla per intimidazioni e violenza da parte di baby gang. “Abbiamo davvero paura”; Galatina, baby gang picchia un 16enne. La madre: «Viviamo nella paura, non ho neanche visto il video»; Pistole e gang di giovani fanno paura in Toscana. “I genitori devono parlare con i figli”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Galatina, baby gang picchia un 16enne. La madre: «Viviamo nella paura, non ho neanche visto il video» - Un mercoledì di paura e violenza, con pugni e calci sul viso e al costato: il dolore di un figlio raccontato alla madre che cerca il perché ... 🔗msn.com

Violenza tra baby gang, rissa tra giovani per un paio di jeans - TREVISO – Ancora una notte di violenza nel cuore di Treviso: sabato sera, 26 aprile, verso le ore 22, via Collalto si è trasformata nell'ennesimo teatro di scontri tra giovani. Una vera e propria riss ... 🔗nordest24.it

“Ascoltiamo i giovani o si costruiranno da soli”. Violenza e baby gang, l’analisi del sociologo - Vincenzo Scalia, sociologo all’Università di Firenze e studioso di devianza giovanile: “La visibilità dei social e l’assenza di filtri sociali favoriscono la crescita di fenomeni violenti” ... 🔗lanazione.it