Baby gang violenze e paura a Monza l' appello | Fermare questa spirale di violenza

Monzatoday.it - Baby gang, violenze e paura a Monza, l'appello: "Fermare questa spirale di violenza" Mentre a Monreale nelle scorse ore il 19enne Salvatore Calvaruso è stato fermato dai carabinieri e si è dichiarato colpevole della sanguinosa strage che domenica 27 aprile ha portato alla morte di tre ragazzi e al ferimento di altre due persone, in Brianza c'è chi torna a puntare l'attenzione sul. 🔗 Monzatoday.it

“Abbiamo paura a uscire la sera”. Allarme baby gang e vandali - Capraia e Limite (Firenze), 20 aprile 2025 – I recenti casi di vandalismo segnalati nell’area del circolo di Capraia, fra auto vandalizzate e risse fra giovanissimi, hanno spinto alcuni residenti del rione Mazzantini ad organizzare una riunione che si terrà il prossimo mercoledì alle 21.30 al circolo MCL. Gli abitanti di via Mazzantini, via Carnevale e via Moro denunciano – a quanto pare da tempo – criticità legate alla presenza di gruppi di giovani (diversi dei quali provenienti anche da Montelupo ed Empoli) protagonisti di schiamazzi ed atti di vandalismo. 🔗lanazione.it

Accerchiato e rapinato da una baby gang: paura per un settantenne - Accerchiato da una banda di ragazzini che, dopo averlo strattonato, gli hanno rubato il portafoglio che conteneva un centinaio d'euro. È quanto avvenuto ieri 23 aprile nel primo pomeriggio, a Prato, di fronte ad un supermercato di via Erbosa. A rimetterci, come riportato da La Nazione, è stato... 🔗firenzetoday.it

Baby gang irrompeva in casa di anziano ogni notte: “Rasato, denudato e costretto a drogarsi”, 5 fermati - Una baby gag composta da almeno cinque minori è stata identificata e fermata dalla polizia di Stato di Siracusa con l’accusa di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in ... 🔗fanpage.it

Sevizie e violenze per mesi contro un anziano: baby gang di 17enni in comunità - L'incubo a Siracusa: i 5 minorenni entravano a casa della vittima in piena notte, costringendolo ad atti umilianti e crudeli che riprendevano poi con lo smartphone ... 🔗dire.it