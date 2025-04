Baby gang irrompeva in casa di anziano ogni notte | Rasato denudato e costretto a drogarsi 5 fermati

anziano, costringendolo anche a consumare sostanze stupefacenti. Tra le altre cose gli avrebbero abbassato i pantaloni rasandolo a zero. A incastrali i filmati che loro stessi registravano coi telefoni. 🔗 Secondo l'accusa della Procura di Catania, per sei mesi l'uomo ha subito vessazioni continue. I minori avevano danneggiato l’abitazione per divertimento dando fuoco agli effetti personali dell’, costringendolo anche a consumare sostanze stupefacenti. Tra le altre cose gli avrebbero abbassato i pantaloni rasandolo a zero. A incastrali i filmati che loro stessi registravano coi telefoni. 🔗 Fanpage.it

