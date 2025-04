Aziende in crisi già partita la cassa Gli industriali lanciano l’allarme Giordini | Con i dazi gara sleale

Giordini, presidente degli orafi di Confindustria Toscana Sud, dopo l’incontro con il sottosegretario agli Affari esteri, Giorgio Silli.Il tema? dazi, crisi internazionale, nuove rotte per l’export. Il mercato americano, da sempre centrale per l’oro aretino, si è praticamente bloccato. "Dopo l’introduzione dei dazi dell’amministrazione Trump, tutto si è fermato. Ma il problema è diventato globale: l’incertezza ha colpito tutti i mercati, l’oscillazione del prezzo dell’oro ha creato ulteriore instabilità. 🔗 Lanazione.it - "Aziende in crisi, già partita la cassa". Gli industriali lanciano l’allarme. Giordini: "Con i dazi gara sleale" "L’incontro di oggi è stato importante perché ha dimostrato un’attenzione reale da parte del governo verso i distretti produttivi. Il nostro, quello orafo di Arezzo, è da sempre vocato all’export e abituato a confrontarsi con i mercati globali. Ma oggi la situazione è davvero difficile". A parlare è Giordana, presidente degli orafi di Confindustria Toscana Sud, dopo l’incontro con il sottosegretario agli Affari esteri, Giorgio Silli.Il tema?internazionale, nuove rotte per l’export. Il mercato americano, da sempre centrale per l’oro aretino, si è praticamente bloccato. "Dopo l’introduzione deidell’amministrazione Trump, tutto si è fermato. Ma il problema è diventato globale: l’incertezza ha colpito tutti i mercati, l’oscillazione del prezzo dell’oro ha creato ulteriore instabilità. 🔗 Lanazione.it

