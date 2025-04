Avvocato massone e imprenditore | le mille vite di Solimano il cassiere di Messina Denaro

Avvocato, massone, imprenditore. È stato questo e molto altro Antonio Messina: l'uomo di 79 anni che, stando alle accuse della Procura di Palermo, ha gestito la cassa della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Soldi che sono serviti a finanziare l'ultra trentennale latitanza di Matteo Messina Denaro.

La latitanza di Messina Denaro, arrestato un avvocato massone: “Nei pizzini del boss era Solimano” - Ai domiciliari è finito Antonio Messina, 78 anni: secondo la procura di Palermo e i carabinieri del Ros avrebbe finanziato il clan. L’amante del boss, Laura Bonafede, lo odiava e invocava per lui una punizione esemplare 🔗repubblica.it

Manette all'avvocato massone che gestiva la cassa di Messina Denaro - Antonio Messina, 79 anni, è accusato di aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo al boss ora defunto il sostentamento economico nel corso della sua lunga latitanza 🔗ilgiornale.it

Arrestato l'avvocato massone Antonio Messina per associazione mafiosa a Campobello di Mazara - Avrebbe gestito i soldi della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo a Matteo Messina Denaro il sostentamento economico durante la sua latitanza: sono le accuse che la Dda di Palermo contesta all'avvocato massone Antonio Messina, 79 anni, da oggi agli arresti domiciliari con l'accusa di associazione mafiosa. Nel linguaggio cifrato che il padrino e la sua amante, Laura Bonafede, usavano nei pizzini il professionista veniva indicato come "Solimano". 🔗quotidiano.net

Manette all'avvocato massone che gestiva la cassa di Messina Denaro - Antonio Messina, 79 anni, è accusato di aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo al boss ora defunto il sostentamento economico nel ... 🔗msn.com

L’avvocato Messina, massone in sonno, arrestato per i legami con il clan di Messina Denaro - Palermo – La latitanza di Matteo Messina Denaro , che per trent’anni ha eluso la cattura grazie a una fitta rete di complicità, torna sotto i riflettori con l’arresto dell’avvocato Antonio Messina, 79 ... 🔗informazione.it