Avvocato massone e imprenditore | le mille vite di Solimano il cassiere di Messina Denaro

Avvocato, massone, imprenditore. È stato questo e molto altro Antonio Messina: l'uomo di 79 anni che, stando alle accuse della Procura di Palermo, ha gestito la cassa della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Soldi che sono serviti a finanziare l'ultra trentennale latitanza di Matteo Messina. 🔗 Agrigentonotizie.it - Avvocato, massone e imprenditore: le mille vite di "Solimano", il cassiere di Messina Denaro . È stato questo e molto altro Antonio: l'uomo di 79 anni che, stando alle accuse della Procura di Palermo, ha gestito la cassa della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Soldi che sono serviti a finanziare l'ultra trentennale latitanza di Matteo. 🔗 Agrigentonotizie.it

La latitanza di Messina Denaro, arrestato un avvocato massone: “Nei pizzini del boss era Solimano” - Ai domiciliari è finito Antonio Messina, 78 anni: secondo la procura di Palermo e i carabinieri del Ros avrebbe finanziato il clan. L’amante del boss, Laura Bonafede, lo odiava e invocava per lui una punizione esemplare 🔗repubblica.it

Manette all'avvocato massone che gestiva la cassa di Messina Denaro - Antonio Messina, 79 anni, è accusato di aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo al boss ora defunto il sostentamento economico nel corso della sua lunga latitanza 🔗ilgiornale.it

