Avola ragazze aggredite | un corteo per dire no alla violenza

Avola ha scelto di esserci. Questa mattina, un lungo corteo partito dalle scuole per arrivare in piazza Baden Pawell e dire con forza no alla violenza e sì al rispetto. Una manifestazione corale e simbolica, promossa in seguito alla brutale aggressione avvenuta nei giorni scorsi e che ha visto protagoniste due giovani ragazze. Accanto a Mbaye e Michela, vittime dell'aggressione, e ad Anna ed Emilie.

