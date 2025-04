Aveva trasformato un centro bevande in una piazza di spaccio | arrestato il gestore 39enne

Aveva trasformato il suo negozio di alimenti e bevande, situato in pieno centro storico, in una vera e propria piazza di spaccio. A scoprirlo è stata la polizia, impegnata in un'operazione di controllo del territorio volta a contrastare il traffico di droga in città. L'uomo, un cittadino.

