Aversa polemica su nuovi orari Ztl | in città spuntano manifesti Così si soffoca il centro

L'ordinanza sui nuovi orari della Ztl ad Aversa, firmata lunedì scorso dal sindaco Matacena – ma non ancora entrata in vigore – continua a far discutere in città, soprattutto sul piano politico. Questa mattina sono apparsi diversi manifesti a firma del movimento La Politica Che Serve, in particolare del consigliere di minoranza De Michele.

