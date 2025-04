Avellino ostaggio degli Spinello' s | il consigliere Giordano accusa

Giordano, consigliere comunale di opposizione, ha sollevato gravi interrogativi circa i rapporti politico-amministrativi tra il comune di Avellino e quello di Grottolella, affermando: “Mentre un tempo le grandi questioni della nostra provincia si discutevano a Roma, oggi sembra che tutto. 🔗 Avellinotoday.it - “Avellino ostaggio degli Spinello's”: il consigliere Giordano accusa Nicolacomunale di opposizione, ha sollevato gravi interrogativi circa i rapporti politico-amministrativi tra il comune die quello di Grottolella, affermando: “Mentre un tempo le grandi questioni della nostra provincia si discutevano a Roma, oggi sembra che tutto. 🔗 Avellinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Avellino, Cipriano rincara la dose: "Laura Nargi è un sindaco in ostaggio di Gianluca Festa" - Luca Cipriano, consigliere di minoranza al Comune di Avellino, ha duramente criticato l’attuale amministrazione guidata dalla sindaca Laura Nargi, accusandola di essere sotto il completo controllo del suo predecessore, Gianluca Festa. Secondo Cipriano, Nargi sarebbe "un sindaco in ostaggio" di... 🔗avellinotoday.it

Crisi al Comune di Avellino, Giordano attacca Festa: "Avellino ostaggio di giochi di potere. La città merita molto di più" - Il clima politico al Comune di Avellino si fa sempre più incandescente. A inasprire ulteriormente il dibattito pubblico è intervenuto Nicola Giordano, consigliere di minoranza, che in una dichiarazione dai toni netti punta il dito contro l'ex sindaco Gianluca Festa. "Un novello rosicone contro... 🔗avellinotoday.it

Avellino, Giordano accusa: "Lo stadio Partenio ostaggio dei veti politici" - Ancora tensioni nel panorama politico cittadino. Il consigliere di minoranza al Comune di Avellino, Nicola Giordano, interviene con toni duri sulla situazione legata all'approvazione del bilancio e ai lavori di adeguamento dello Stadio Partenio. Secondo Giordano, la storia si ripete: la sindaca... 🔗avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Cipriano: “Nargi ostaggio di Festa, Avellino paralizzata” - ed è infine ostaggio della propria inadeguatezza nel governare. Il bilancio — che non viene approvato — è un atto fondamentale per garantire i servizi alla città di Avellino: senza di esso non ci sono ... 🔗irpiniaoggi.it

Avellino, il Prefetto diffida la Sindaca. Tempi nuovi: “Bilancio fermo per le ombre del passato” - “Avellino si ritrova ancora una volta ostaggio di giochi di potere e dinamiche opache, lontane anni luce dal rispetto della democrazia e della trasparenza amministrativa. La recente diffida del ... 🔗irpinianews.it