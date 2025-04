Avellino in delirio | il 3 maggio il bus della promozione sfila per le vie della città

Sabato 3 maggio 2025, la città di Avellino si prepara a una nuova giornata di celebrazioni. La squadra di calcio, allenata da Giovanni Biancolino, scenderà in campo per affrontare il Padova nel primo incontro del triangolare valido per la Supercoppa di Serie C. Al termine della partita, la Lega.

Play in: Avellino-Valtur Brindisi l'1 maggio, i tifosi organizzano un pullman - BRINDISI – Si giocherà giovedì prossimo (1 maggio), al PalaDelmauro di Avellino, la gara fra la Valtur Brindisi e l’Avellino Basket, valevole per il primo turno dei play in. Si tratta di una sfida secca. Chi vince, affronterà, al secondo turno, la vincente della gara fra Pesaro e Torino. Il... 🔗today.it

Play in: Avellino-Valtur Brindisi l'1 maggio, i tifosi organizzano un pullman - BRINDISI – Si giocherà giovedì prossimo (1 maggio), al PalaDelmauro di Avellino, la gara fra la Valtur Brindisi e l’Avellino Basket, valevole per il primo turno dei play in. Si tratta di una sfida secca. Chi vince, affronterà, al secondo turno, la vincente della gara fra Pesaro e Torino. Il... 🔗brindisireport.it

Delirio Avellino, lupi in B dopo 7 anni: Biancolino in lacrime: le immagini della festa - L’Avellino sbanca Sorrento e torna in serie B Angelo Antonio D’Agostino portato in trionfo, la B che giganteggia sotto il settore dei tifosi biancoverde. L’Avellino batte 2-1 in trasferta il Sorrento e vola in Serie B con una giornata di anticipo. Gli irpini tornano nella seconda serie dopo 7 anni (fu escluso dal torneo cadetto nell’estate del 2018). Decisivo per la formazione di Biancolino, alla decima vittoria di fila, le reti di Russo e Lescano, serve a poco ai padroni di casa il guizzo di Rossetti. 🔗notizieaudaci.it

Anche Catania va in paradiso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online