Avellino gli striscioni raddoppiano | il messaggio di Palazzo Caracciolo per la Serie B

Palazzo Caracciolo. Una grande lettera B accompagna la scritta, sintetica e immediata. L’iniziativa è firmata dall’Associazione “. per la Storia” e arriva il giorno dopo l’ultima partita del. 🔗 Avellinotoday.it - Avellino, gli striscioni raddoppiano: il messaggio di Palazzo Caracciolo per la Serie B “Siamo tornati”, recita lo striscione apparso l’altro ieri in Piazza Libertà, affisso sul lato destro di. Una grande lettera B accompagna la scritta, sintetica e immediata. L’iniziativa è firmata dall’Associazione “. per la Storia” e arriva il giorno dopo l’ultima partita del. 🔗 Avellinotoday.it

