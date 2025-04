Avellino Basket Formato | Siamo carichi Contro Brindisi serve una prestazione solida

Avellino Basket Salvatore Formato ha fatto il punto della situazione sulla squadra e sulla prossima gara."Siamo carichi. Abbiamo lavorato un anno intero per arrivare pronti a questo momento della stagione". 🔗 Avellinotoday.it - Avellino Basket, Formato: "Siamo carichi. Contro Brindisi serve una prestazione solida" Dopo la conclusione del girone della regular season, è tempo di play-in. Il coach dell'Salvatoreha fatto il punto della situazione sulla squadra e sulla prossima gara.". Abbiamo lavorato un anno intero per arrivare pronti a questo momento della stagione". 🔗 Avellinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Avellino Basket, Formato: “Vogliamo riscattarci e dimostrare il nostro valore” - Alla vigilia del match contro la Fortitudo Bologna, coach Salvatore Formato ha parlato della situazione dell’Avellino Basket, reduce da due sconfitte consecutive, e dell’importanza della sfida di domenica. Avellino Basket, coach Formato: "C'è voglia di riscatto" "Siamo reduci da una... 🔗avellinotoday.it

Avellino Basket, Formato: "Ripartiamo prestando attenzione ai dettagli" - Dopo una prestazione opaca contro Rimini e una sconfitta che ha segnato uno stop pesante nella corsa della squadra biancoverde, il coach dell’Avellino Basket, Salvatore Formato, ha rilasciato dichiarazioni lucide e analitiche in vista della prossima sfida casalinga contro Torino. L'obiettivo è... 🔗avellinotoday.it

Avellino Basket, Formato: “Vogliamo riscattarci e tornare subito a vincere” - Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo reduci da una brutta performance a Livorno, senza dimenticare la sconfitta patita nel finale contro Civdiale. Al di là di ciò stiamo preparando al meglio la gara con la Fortituto Bologna nonostante gli acciacchi di sorta. Sicuramente da parte dello staff e della squadra c’è voglia di dimostrare di non essere quelli visti domenica scorsa”. Parla così l’assistant coach dell’Avellino Basket, Salvatore Formato in vista della sfida di domenica pomeriggio (ore 18) contro la formazione di Attilio Caja. 🔗anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Avellino Basket, Formato: Siamo carichi. Contro Brindisi serve una prestazione solida; Avellino Basket, Formato: «Milano squadra talentuosa, ma noi vogliamo scalare la classifica»; Avellino Basket, Formato: “Vogliamo riscattarci e dimostrare il nostro valore”; L'importanza di Totino. L'Avellino spera di riavere il suo mediano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Avellino Basket, Formato: "Rieti è una squadra tosta, servirà una grande prova" - Dopo un periodo di alti e bassi, l’Avellino Basket si prepara a un nuovo banco di prova sul parquet di Rieti, una squadra che nelle ultime giornate ha alternato prestazioni convincenti a qualche ... 🔗today.it

Avellino Basket, Formato: «Torino squadra in fiducia, ripartiamo dalla nostra pallacanestro» - Miriamo a chiudere nella migliore posizione possibile in classifica» L’Avellino Basket ritorna al Del Mauro ... l’assistant coach Salvatore Formato: " Ritorniamo a giocare in casa con ... 🔗orticalab.it

Avellino Basket, Formato: "Ripartiamo prestando attenzione ai dettagli" - Dopo una prestazione opaca contro Rimini e una sconfitta che ha segnato uno stop pesante nella corsa della squadra biancoverde, il coach dell’Avellino Basket, Salvatore Formato, ha rilasciato ... 🔗today.it