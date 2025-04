' Autostrada dell' acqua' lavori e possibili disagi in dieci comuni

della 'Autostrada dell'acqua' in centro di Firenze che ha preso il via nelle settimane scorse con la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria. "Un'opera complessa che permetterà il raddoppio, fino a viale Strozzi.

Lavori 'Autostrada acqua',disagi in 10 comuni da Firenze e Prato - Per lavori di potenziamento dell'acquedotto, la cosidetta 'Autostrada dell'acqua', in calendario nel capoluogo toscano dalla sera di venerdì 9 maggio alla domenica successiva, 11 maggio, ci saranno di ... 🔗msn.com

Autostrada dell’Acqua. La rete idrica raddoppia. Futuro senza disservizi - Il cantiere si apre venerdì 9 maggio e riguarderà anche Agliana e Quarrata. I due comuni saranno in fascia gialla: prevede cali di pressione nelle ore serali. 🔗msn.com

Firenze, lavori sulla rete di Publiacqua: dal 9 all’11 maggio servizio interrotto per fasce, ecco la mappa delle zone - Interessate 350 mila persone. L’intervento, dal valore totale di 30 milioni di euro in parte del Pnrr, avverrà nei cantieri già interessati dalla tramvia ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it