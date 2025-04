Autostrada chiudono i caselli di Anagni e Cassino | ecco quando

chiudono i caselli di Anagni e Cassino. A comunicare la chiusura è Autostrade per l'Italia.Anagni - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 maggio, sarà chiusa la stazione di Anagni, in entrata verso Napoli e in uscita. 🔗 Frosinonetoday.it - Autostrada, chiudono i caselli di Anagni e Cassino: ecco quando di. A comunicare la chiusura è Autostrade per l'Italia.- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 maggio, sarà chiusa la stazione di, in entrata verso Napoli e in uscita. 🔗 Frosinonetoday.it

Autostrada A1, chiudono i caselli di Ceprano e Pontecorvo - Nei prossimi giorni gli automobilisti che dovranno prendere l’autostrada nella notte dovranno fare attenzione ad una serie di chiusure programmate lungo l’A1. Partiamo da Ceprano: il casello sarà chiuso in entrata, dunque verso Napoli, e in uscita, sempre verso Napoli, nella notte tra il 13 marzo... 🔗frosinonetoday.it

Autostrada, chiudono i caselli di Cassino, Ferentino e Pontecorvo: ecco quando - Autostrada, chiusure notturne per i caselli di Ferentino, Cassino e Pontecorvo. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia. Cassino- Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 15 marzo, sarà chiusa la stazione di Casino, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma... 🔗frosinonetoday.it

Chiudono i caselli di Anagni, Frosinone, Ferentino e Pontecorvo: ecco quando - Chiusure notturne per le stazioni di Anagni, Ferentino, Frosinone e Pontecorvo. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia. Anagni - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 febbraio, sarà chiusa la... 🔗frosinonetoday.it

