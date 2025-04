Autorità portuale Tirrenio e Ionio approvato il bilancio consuntivo 2024

Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, nel corso del 2024. Con il parere favorevole dei revisori dei conti, il comitato di gestione, riunitosi questa mattina, ha approvato il bilancio consuntivo relativo. 🔗 Reggiotoday.it - Autorità portuale Tirrenio e Ionio, approvato il bilancio consuntivo 2024 Sono stati raggiunti pienamente gli obiettivi strategici dell’di sistemadei mari Tirreno meridionale e, nel corso del. Con il parere favorevole dei revisori dei conti, il comitato di gestione, riunitosi questa mattina, hailrelativo. 🔗 Reggiotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Autorità portuale, no alla fusione Taranto-Bari. Ma Rixi frena sull?aeroporto e i voli civili - La fusione tra l?Autorità portuale di Taranto (Mar Ionio) con quella di Bari e Brindisi (Mar Adriatico Meridionale) non è inserita nella riforma in cantiere. E comunque... 🔗quotidianodipuglia.it

Attacco hacker russo sul sito dell'Autorità Portuale: la procura apre un'inchiesta - La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per cercare di fare luce sull'attacco hacker segnalato ieri sul sito dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale che comprende i porti di Genova, Savona e Vado Ligure. Si tratta di un attacco Ddos (Distributed denial of service) allo scopo di... 🔗genovatoday.it

Città Metropolitana, Massimo Rizzo nel Comitato di Gestione dell'Autorità portuale - Il sindaco metropolitano Federico Basile ha incaricato Massimo Rizzo quale componente del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in rappresentanza di Palazzo dei Leoni. Rizzo, che succede al dimissionario Davide Maimone, è un professionista con competenze... 🔗messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Autorità portuale Tirrenio e Ionio, approvato il bilancio consuntivo 2024; Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, approvato il rendiconto generale 2024; Adsp Tirreno meridionale e Ionio, approvato il rendiconto generale 2024; Sottoscritta convenzione tra Università Mediterranea e Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per fa diventare il porto di Vibo un Green Port. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online