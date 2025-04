Automobilismo 32^ Rally Adriatico a Cingoli i top driver italiani e stranieri della stagione su terra

Rally terra, in programma questo fine settimana tra il 3 e il 4 maggio, si prevedono confermate le accese sfide viste nei primi due appuntamenti stagionali. Il percorso proposto dalla competizione abbraccia i territori di Cingoli, San Severino Marche e Gagliole.Cingoli, 30 aprile 2025 – Il terzo appuntamento "tricolore" stagionale su terra, il 32° Rally Adriatico, questo fine settimana, è pronto a lanciare la sfida rinnovata dei migliori piloti esperti di fondo sterrato, italiani e anche stranieri. Organizzato da PRS Group, con la collaborazione del Comune di Cingoli, l'evento vede dunque accendersi i riflettori di una nuova edizione che si annuncia avvincente e tirata, dopo le due gare precedenti di Foligno e Val d'Orcia e nonostante le difficoltà date dall'esiguo numero di adesioni e l'aumento esponenziale delle assicurazioni la gara prenderà il via, onorando l'impegno soprattutto morale preso con le Amministrazioni locali, con la Federazione, con i concorrenti iscritti e con i partner.

