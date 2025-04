Autogol Sommer il Barcellona trova il 3-3! Il portiere sfortunato su un bolide di Raphinha – VIDEO

Autogol Sommer, il Barcellona trova il 3-3! Il portiere sfortunato su un bolide di Raphinha. Le immagine della reteCambia, ancora il risultato a Barcellona, con una partita che sembra davvero non finire mai. Dopo il vantaggio nerazzurro, con un gol di Dumfries da corner, arriva subito dopo il pareggio del Barcellona, che con uno sfortunato Autogol di Sommer si riporta sul 3-3. bolide terra area di Raphinha che si insacca sotto la traversa dopo una deviazione sulla schiena del portiere dell’Inter.Raphinha WHAT A GOAL OMG ? pic.twitter.comYrzhN5iaxn— ???? (@PricelessMCI) April 30, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol ? 66? GOL DEL Barcellona! – I blaugrana pareggiano subito i conti! Schema su angolo, Raphincha calcia forte da fuori area, palla che sbatte sulla traversa, poi colpisce la schiena di Sommer ed entra in porta. 🔗 Internews24.com - Autogol Sommer, il Barcellona trova il 3-3! Il portiere sfortunato su un bolide di Raphinha – VIDEO , ilil 3-3! Ilsu undi. Le immagine della reteCambia, ancora il risultato a, con una partita che sembra davvero non finire mai. Dopo il vantaggio nerazzurro, con un gol di Dumfries da corner, arriva subito dopo il pareggio del, che con unodisi riporta sul 3-3.terra area diche si insacca sotto la traversa dopo una deviazione sulla schiena deldell’Inter.WHAT A GOAL OMG ? pic.twitter.comYrzhN5iaxn— ???? (@PricelessMCI) April 30, 2025 Ecco le immagini ed il racconto del gol ? 66? GOL DEL! – I blaugrana pareggiano subito i conti! Schema su angolo, Raphincha calcia forte da fuori area, palla che sbatte sulla traversa, poi colpisce la schiena died entra in porta. 🔗 Internews24.com

