Auto travolge cantiere sull’autostrada A4 | due morti

Autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Secondo le prime informazioni, un'Auto ha colpito due mezzi della manutenzione stradale presenti in un cantiere, uno di Autostrade Alto Adriatico. Due persone sono morte oggi, mercoledì 30 aprile, in un grave incidente che si è verificato verso le 10.15 sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Secondo le prime informazioni, un'auto ha colpito due mezzi della manutenzione stradale presenti in un cantiere, uno di Autostrade Alto Adriatico.

Incidente sull’A4: auto oltrepassa cantiere e si schianta contro un mezzo di Autostrade, due morti - Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sull'A4, tra Latisana e il bivio A4/A28, vicino Portogruaro. Un’auto ha oltrepassato un cantiere, colpendo ripetutamente la barriera centrale e centrando un mezzo di manutenzione, causando la morte dei due occupanti del veicolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Auto contro cantiere sull’A4: due morti - Un grave incidente si è verificato verso le 10.15 sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Coinvolti nell’incidente un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno di Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente, al chilometro 452 poco prima dell’uscita al casello di Portogruaro, era stato predisposto lungo la corsia tre (ovvero la più veloce) un cantiere temporaneo per la sistemazione delle barriere centrali; cantiere presegnalato un chilometro prima per chi proveniva da ... 🔗lapresse.it

Auto travolge cantiere sull’autostrada A4: due morti - L'incidente nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia ... 🔗msn.com

Portogruaro, auto piomba su cantiere autostradale: due morti in A4 - Venezia, 30 aprile 2025 - Un auto è finita su un cantiere autostradale in allestimento sull’A4 vicino a Portogruaro (Venezia) causando la morte di due persone. Le cause dell’incidente sono ancora da a ... 🔗quotidiano.net

Portogruaro, auto si schianta su un mezzo di manutenzione in un cantiere sulla A4: due morti - Il mezzo ha sbandato centrando un camion e un furgone fermi sulla terzo corsia, chiusa per lavori. Si ipotizza un malore del conducente ... 🔗rainews.it