tutti convinti che avrebbe creato un monopolio ma non è stato così» 🔗 Xml2.corriere.it - Auto Tesla, perché Musk vende meno ma in Borsa vale più di tutti Il vero fondatore gli ha fatto causa. Il governo Usa gli ha prestato mezzo miliardo. Incentivi statali e 11 miliardi incassati dai concorrenti. L'analisi della Bicocca: «convinti che avrebbe creato un monopolio ma non è stato così» 🔗 Xml2.corriere.it

Lezione ai fuori di Tesla, Crisanti si tiene stretta l’auto di Musk: “Non la venderò mai, ecco perché” - “Non venderei mai la mia Tesla”. Andrea Crisanti è netto nella sua posizione. Su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo, professore di macro e microbiologia e senatore del Pd ha commentato così le polemiche degli ultimi giorni riguardanti il possesso, da parte di esponenti della politica italiana all’opposizione, dell’auto elettrica prodotta da Elon Musk. “È fatta da tanti ingegneri e tecnici efficienti non solo da Musk. 🔗secoloditalia.it

Profondo rosso per Tesla: l'azienda di Musk vende meno auto in Europa - Profondo rosso sul fronte delle vendite per Tesla in Europa: il primo trimestre del 2025 si chiude male per la società di Elon Musk. Stando ai dati diffusi da Acea, l’Associazione europea dei costruttori, il gruppo texano leader nel settore delle auto elettriche a batteria ha immatricolato... 🔗today.it

Dazi, Peter Navarro contro Musk: “Assemblatore di auto di cartone, batterie delle Tesla provengono da Cina e Giappone”, la replica: “Sei un cretino” - Navarro è favorevole alle tariffe imposte dal presidente americano Trump, mentre Musk no, e replica al consigliere al Commercio del tycoon: "Più stupido di un sacco di mattoni" Il consigliere al commercio di Trump, Peter Navarro, attacca Elon Musk. Il contesto sono i dazi e l'oggetto le auto 🔗ilgiornaleditalia.it

