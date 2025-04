Auto su cantiere autostradale due morti in A4 | traffico in tilt

Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, in direzione Venezia, poco prima del casello di Portogruaro. L?allarme è scattato intorno alle.

Tragico incidente in autostrada: un'auto piomba su un cantiere, due morti. E' accaduto a Venezia - Due morti in un incidente avvenuto stamane sull'autostrada A4, nei pressi di Portogruaro (Venezia). Un auto, per cause da accertare, è piombata su un cantiere autostradale in allestimento. La vettura ha oltrepassato il cantiere, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico. 🔗feedpress.me

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità un furgone fermo: due le vittime - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di... 🔗ilgazzettino.it

