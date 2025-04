Auto smontate e rivendute scoperta banda attiva tra Bagnara e Pizzo | quattro arresti

Bagnara Calabra, nel giugno 2024. In realtà, quello che sembrava un episodio isolato si è rivelato l’inizio di un’indagine molto più ampia che, nei giorni scorsi, ha portato all’arresto di sei. 🔗 Reggiotoday.it - Auto smontate e rivendute, scoperta banda attiva tra Bagnara e Pizzo: quattro arresti Era sembrato solo un tentato furto andato male: una Fiat Panda danneggiata e lasciata in pieno centro aCalabra, nel giugno 2024. In realtà, quello che sembrava un episodio isolato si è rivelato l’inizio di un’indagine molto più ampia che, nei giorni scorsi, ha portato all’arresto di sei. 🔗 Reggiotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Malore in auto con la mamma, poi la scoperta della malattia: Carlo è morto a 16 mesi - Un altro lutto colpisce il cuore della comunità di Clusone (Bg). Dopo la drammatica morte di Fausto Olini, il commercialista ritrovato carbonizzato nella sua auto lungo via Brescia, la strada che conduce al Lago d'Iseo, il paese è stato scosso da un'altra terribile tragedia: nella serata di... 🔗bresciatoday.it

Incidente mortale in galleria, lo schianto tra le auto è terribile. Poi la scoperta choc su uno degli automobilisti - Uno scioccante incidente stradale ha strappato alla vita Marco, un uomo di 39 anni che era diventato papà per la terza volta da pochi mesi. Lo schianto fatale è avvenuto all’interno di una galleria, mentre lui era alla guida della sua automobile, una Renault Clio. A impattarsi con lui frontalmente è stata una Lancia Ypsilon, condotta da un ragazzo di 27 anni ora finito nei guai. Marco era in auto assieme alla sua compagna, la quale è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale. 🔗caffeinamagazine.it

Portineria Imprese. Cefaliello e Palmisano (Usb): “Auto aperte e smontate, cumuli di rifiuti e fitta vegetazione. Chiediamo sorveglianza, illuminazione e cura degli spazi” - Tarantini Time Quotidiano“Denunciamo una situazione del tutto fuori controllo nell’area parcheggio della portinerie Imprese dello stabilimento siderurgico di Taranto. Mancanza di sorveglianza e della giusta illuminazione, nonché cumuli di rifiuti sparsi per il piazzale. Ennesimo episodio ai danni di mezzi di lavoratori che, dopo aver lasciato l’auto, al ritorno la ritrovano letteralmente smontata. 🔗tarantinitime.it

Su questo argomento da altre fonti

Auto smontate e rivendute, scoperta banda attiva tra Bagnara e Pizzo: quattro arresti; VIDEO| Rubavano Panda per pezzi di ricambio: l'operazione dei carabinieri e sei persone nei guai; Sorpresi a smontare auto rubate: nei guai padre e figlio; Suv ed auto di lusso cannibalizzate e rivendute al mercato nero, scoperta centrale del riciclaggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto rubate, smontate e rivendute: sei indagati - Le ipotesi di reato formulate a carico dei sei indagati, tra cui anche alcuni giovani, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono a vario titolo quelle di furto ... 🔗cn24tv.it

Auto incidentate negli Usa rivendute in Europa (senza dazi), scatta il blitz Nimmersatt: chi sono gli indagati - I dazi? Non pagati, così come l’Iva. Auto incidentate negli Usa rivendute in Europa (senza dazi), scatta il blitz Nimmersatt: chi sono gli indagati (CANVA FOTO) – Notizie.com È quanto ha scoperto in ... 🔗notizie.com