Auto si schianta contro un cantiere in autostrada due morti

Autostrada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Risultano coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno. 🔗 Veneziatoday.it - Auto si schianta contro un cantiere in autostrada, due morti Due persone hanno perso la vita in un grave incidente che si è verificato verso le 10.15 di oggi, mercoledì 30 aprile, sull'strada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Risultano coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno. 🔗 Veneziatoday.it

A4, auto si schianta contro cantiere autostradale nei pressi di Portogruaro: due morti - La vettura ha oltrepassato il cantiere, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico 🔗tgcom24.mediaset.it

Autostrada A4, auto si schianta contro un cantiere tra Latisana e Portogruaro: due morti - Un grave incidente si è verificato verso le 10.15 circa di questa mattina sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Il bilancio è di due persone decedute, ovvero gli occupanti della vettura che ha provocato l’incidente. Sul posto sono già accorsi il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. 🔗tg24.sky.it

