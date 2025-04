Auto si schianta contro i mezzi della manutenzione in autostrada due morti

Autostrada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Risultano coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno. 🔗 Veneziatoday.it - Auto si schianta contro i mezzi della manutenzione in autostrada, due morti Due persone hanno perso la vita in un grave incidente che si è verificato verso le 10.15 di oggi, mercoledì 30 aprile, sull'strada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Risultano coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e duestradale, uno. 🔗 Veneziatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto - Perugia, 9 aprile 2025 – Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto che proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e i sanitari del 118. La conducente, dopo l’incidente, è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto e a consegnarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. 🔗lanazione.it

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

