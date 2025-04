Auto sbanda e si schianta contro un muro | morto un 22enne feriti due amici

22enne, Davide Corrazzin, arcadese, mentre sono rimasti feriti in modo non grave C.B., 20 anni e D.Z., 23 anni. 🔗 Trevisotoday.it - Auto sbanda e si schianta contro un muro: morto un 22enne, feriti due amici Ancora una tragedia della strada sulle strade della Marca. E' successo nella tarda serata di ieri, 29 aprile, ad Arcade, in via Roma, all'altezza del civico 94. A perdere la vita un, Davide Corrazzin, arcadese, mentre sono rimastiin modo non grave C.B., 20 anni e D.Z., 23 anni. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente mortale nel Tarantino: auto sbanda e si schianta contro un albero. Morti 4 giovanissimi al ritorno da una festa - Nella notte ennesima tragedia stradale nel pugliese: quattro giovani ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 22 anni, hanno perso la vita sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino, intorno alle 2.30. A quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la macchina su cui viaggiavano – una Fiat Idea – sarebbe finita fuori strada all’uscita da una curva, sbandando, ribaltandosi e schiantandosi contro un albero. 🔗ilfattoquotidiano.it

Auto sbanda e si schianta contro un albero: uomo morto sul colpo - Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di Rodengo Saiano. Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 82 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua auto in via Giacomo Leopardi. Il veicolo è finito fuori strada, schiantandosi violentemente contro un albero. L'anziano è... 🔗bresciatoday.it

Incidente ad Eboli: auto sbanda e si schianta contro una ringhiera - Momenti di paura, oggi, in via Sandro Pertini ad Eboli dove un’automobile è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata terminando la sua corsa contro una ringhiera rimanendo in bilico. Il conducente, per fortuna, non ha riportato ferite. I soccorsi Sul posto sono giunte le forze... 🔗salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Auto sbanda e si schianta contro un muro: morto un 22enne, feriti due amici; Incidente a Salerno, auto si schianta contro l'impalcatura di un palazzo: un ferito; La moto sbanda, invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto (FOTO): 18enne elitrasportato in codice rosso all'ospedale; La moto sbanda, invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto (FOTO): 18enne elitrasportato in codice rosso all'ospedale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto sbanda e va contro un albero. Ferita una ragazza di 23 anni - Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita in un incidente accaduto ieri pomeriggio in via della Costituzione, in centro a Novellara. La sua auto, una Lancia Y, ha sbandato improvvisamente, andandosi a s ... 🔗msn.com

L’auto sbanda e si schianta contro l’albero, impatto spaventoso: aveva 26 anni, tragedia immensa - Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere Torrino, a sud ... 🔗thesocialpost.it

Incidente mortale nel Tarantino: auto sbanda e si schianta contro un albero. Morti 4 giovanissimi al ritorno da una festa - Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all'uscita di una curva. 🔗informazione.it