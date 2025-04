Auto rubate in Calabria catturata banda criminale | così facevano sparire i veicoli il video

Auto smontate per il mercato nero, indagini partite da un tentato furto. 🔗 Notizie.virgilio.it - Auto rubate in Calabria, catturata banda criminale: così facevano sparire i veicoli, il video Sei arresti a Bagnara Calabra per furto aggravato:smontate per il mercato nero, indagini partite da un tentato furto. 🔗 Notizie.virgilio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scoperto a Reggio Calabria garage trasformato in deposito di auto rubate: colpo alla criminalità organizzata - I Carabinieri di Reggio Calabria hanno scoperto un garage abusivo usato per il traffico di auto rubate, fermando il mercato nero. 🔗notizie.virgilio.it

Controlli anticrimine a Bari e provincia: ritrovate 3 auto rubate, licenze sospese per 2 sale giochi - A Bari sono stati emessi due provvedimenti di sospensione di licenze, rispettivamente di 2 e 5 giorni, nei confronti dei titolari di due sale di videolotterie (Vlt) per violazione delle prescrizioni del titolo autorizzativo. Le misure sono state disposte dopo i controlli straordinari della... 🔗baritoday.it

Auto rubate nel parcheggio interno del Perrino, la Fials chiede un vertice - BRINDISI - Dopo il caso raccontato ieri, venerdì 12 aprile 2025, su BrindisiReport, dell'infermiera a cui hanno rubato l'auto posteggiata nel parcheggio interno del Perrino, si registra l'intervento dei sindacati. La Fials, con il suo segretario generale Giuseppe Carbone, in queste ore ha chiesto... 🔗brindisireport.it

Su questo argomento da altre fonti

Auto rubate in Calabria, catturata banda criminale: così facevano sparire i veicoli, il video; AUTO RUBATE TRA APRILIA E CATANZARO: 21 GLI INDAGATI; Sfondarono il caveau Sicurtransport con un cingolato, arrestati due latitanti; 'Ndrangheta, catturato Salvatore Patania: si nascondeva nel sottotetto della sua casa a Stefanaconi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto rubate in Calabria, catturata banda criminale: così facevano sparire i veicoli, il video - Sei arresti a Bagnara Calabra per furto aggravato: auto smontate per il mercato nero, indagini partite da un tentato furto. 🔗virgilio.it