Auto per tre big europee conti in calo nel primo trimestre 2025

Auto ancora in sofferenza. Tre grandi fabbriche europee presentano conti in calo nel primo trimestre 2025.Con Stellantis in discesa del 14%, Volkswagen crolla a meno 40%, e Mercedes in picchiata con un meno 43%. A questo bisogna aggiungere che Stellantis sospende la guidance 2025 per le incertezze legate ai dazi voluti da Donald Trump.Stellantis in discesa del 14%Stellantis ha registrato ricavi netti di 35,8 miliardi di euro nel primo trimestre del 2025, con un calo del 14% rispetto al primo trimestre 2024, "dovuto principalmente alla diminuzione dei volumi, al mix geografico sfavorevole e alla normalizzazione dei prezzi". Nei tre mesi chiusi il 31 marzo 2025, le consegne consolidate sono state di 1.217mila unità, con una diminuzione del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Mentre la guidance finanziaria di Stellantis è "sospesa per il 2025 a causa delle incertezze legate alle tariffe doganali".

