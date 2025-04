Auto esce di strada nella notte con 3 giovani a bordo Davide Corrazzin muore sul colpo a 22 anni | era senza cintura di sicurezza Gravi gli amici

Davide Corrazzin, 22 anni, residente in paese, morto intorno alle 23.30 di ieri in un incidente avvenuto in via. 🔗 Ilgazzettino.it - Auto esce di strada nella notte con 3 giovani a bordo, Davide Corrazzin muore sul colpo a 22 anni: era senza cintura di sicurezza. Gravi gli amici ARCADE - Un?altra giovane vittima sulle strade della Marca. È, 22, residente in paese, morto intorno alle 23.30 di ieri in un incidente avvenuto in via. 🔗 Ilgazzettino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Esce di casa di notte e taglia le gomme di un'auto parcheggiata in strada - Esce di casa di notte e, senza una alcuna apparente ragione, decide di tagliare con un coltello tutte e quattro le gomme di un'auto parcheggiata in strada. Scoperto dai carabinieri, è stato denunciato (di nuovo) per danneggiamento. É successo nei giorni scorsi in Ossola; protagonista della... 🔗novaratoday.it

Paura a Ponte Ghiara, auto esce di strada e si ribalta nella notte: conducente in ospedale - Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata mentre si trovava nei pressi di Ponte Ghiara, frazione del comune di Fidenza. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, poco dopo le ore 4.30. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del... 🔗parmatoday.it

Incidente nel cuore della notte ad Arcade. Auto esce di strada, a bordo tre giovani: morto sul colpo Davide Corrazzin: aveva 22 anni. Gravi gli amici - ARCADE - Un?altra giovane vittima sulle strade della Marca. È Davide Corrazzin, 22 anni, residente in paese, morto intorno alle 23.30 di ieri in un incidente avvenuto in via... 🔗ilgazzettino.it

Approfondimenti da altre fonti

Incidente nel cuore della notte ad Arcade. Auto esce di strada, a bordo tre giovani: morto sul colpo Davide Co; Incidente nel cuore della notte ad Arcade. Auto esce di strada, a bordo tre giovani: morto sul colpo un 21enne, gravi gli amici; Auto esce di strada nella notte: ferita una coppia e intervento dei vigili del fuoco; Incidente a Vallo della Lucania, auto esce fuori strada: ferito un giovane. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente nel cuore della notte ad Arcade. Auto esce di strada, a bordo tre giovani: morto sul colpo un 21enne, gravi gli amici - ARCADE - Un ragazzo di 21 anni, residente ad Arcade, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera, 29 aprile, intorno alle 23.28, in via ... 🔗msn.com

Auto esce di strada nella notte: ferita una coppia e intervento dei vigili del fuoco - Paura nella notte a San Martino Buon Albergo, in località Mambrotta, dove una vettura è uscita autonomamente di strada mentre stava percorrendo via Giarette. L’incidente, secondo quanto segnalato dai ... 🔗veronasera.it

Arcade, auto con a bordo tre giovani esce di strada: morto sul colpo a 22 anni Davide Corrazzin. Il luogo dell'incidente VIDEO - ARCADE - L’auto procedeva in direzione Visnadello quando, all’uscita di una curva a sinistra, ha urtato il muretto di un’abitazione. Dopo il primo impatto si è ribaltata, ... 🔗ilgazzettino.it