Auto esce di strada e si schianta contro un muro | Davide Corazzin muore a 22 anni feriti due amici

anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 29 aprile, in via Roma, ad Arcade, in provincia di Treviso. La vittima si chiamava Davide Corazzin. feriti anche i due amici che viaggiavano con lui, di 20 e 23 anni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro. 🔗 Un ragazzo di 22ha perso la vita in un grave incidentele avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 29 aprile, in via Roma, ad Arcade, in provincia di Treviso. La vittima si chiamavaanche i dueche viaggiavano con lui, di 20 e 23. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro. 🔗 Fanpage.it

