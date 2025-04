Auto contro cantiere sull’A4 | due morti

Autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Coinvolti nell’incidente un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno di Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente, al chilometro 452 poco prima dell’uscita al casello di Portogruaro, era stato predisposto lungo la corsia tre (ovvero la più veloce) un cantiere temporaneo per la sistemazione delle barriere centrali; cantiere presegnalato un chilometro prima per chi proveniva da Trieste e delimitato dai coni.I lavori, informa Autostrade Alto Adriatico, si stavano svolgendo quindi secondo i criteri di sicurezza in una fascia oraria in cui, come da previsione, lungo la direttrice (Trieste-Venezia) il traffico scorreva normalmente, con poco meno di 600 transiti all’ora. 🔗 Lapresse.it - Auto contro cantiere sull’A4: due morti Un grave incidente si è verificato verso le 10.15 sull’strada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Coinvolti nell’incidente un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno distrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente, al chilometro 452 poco prima dell’uscita al casello di Portogruaro, era stato predisposto lungo la corsia tre (ovvero la più veloce) untemporaneo per la sistemazione delle barriere centrali;presegnalato un chilometro prima per chi proveniva da Trieste e delimitato dai coni.I lavori, informastrade Alto Adriatico, si stavano svolgendo quindi secondo i criteri di sicurezza in una fascia oraria in cui, come da previsione, lungo la direttrice (Trieste-Venezia) il traffico scorreva normalmente, con poco meno di 600 transiti all’ora. 🔗 Lapresse.it

