Autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di. 🔗 Ilgazzettino.it - Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime. Traffico in tilt PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?strada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di. 🔗 Ilgazzettino.it

