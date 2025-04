Auto centra un cantiere dell' autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo | due le vittime

Autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di. 🔗 Ilgazzettino.it - Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?strada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di. 🔗 Ilgazzettino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di... 🔗ilgazzettino.it

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime. Traffico in tilt - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di... 🔗ilgazzettino.it

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità un furgone fermo: due le vittime - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di... 🔗ilgazzettino.it

Approfondimenti da altre fonti

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vitt; Incidente a Torino: auto piomba dentro un cantiere e abbatte le transenne; Schianto in auto contro l'impalcatura di un cantiere: automobilista scappa a piedi; Ingorgo di cantieri in centro storico: Ora posti riservati per i residenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull’autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello ... 🔗ilgazzettino.it

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime. Traffico in tilt - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull’autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro ... 🔗msn.com