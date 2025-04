Ausl Parma e Reggio-Emilia Fabi sui bilanci | Nessuno spreco di risorse

Nessuno spreco di risorse. I bilanci 2023 dell’Azienda ospedaliera di Parma e dell’Azienda Usl di Reggio Emilia sono stati regolarmente approvati dalla Corte dei Conti, senza alcuna sanzione e con il riconoscimento del raggiungimento del paReggio di bilancio e. 🔗 Parmatoday.it - Ausl Parma e Reggio-Emilia, Fabi sui bilanci: "Nessuno spreco di risorse" “Nessun problema di gestione edi. I2023 dell’Azienda ospedaliera die dell’Azienda Usl disono stati regolarmente approvati dalla Corte dei Conti, senza alcuna sanzione e con il riconoscimento del raggiungimento del padio e. 🔗 Parmatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Peste suina africana: Cosimo Paladini dell’Ausl di Parma nominato sub commissario nazionale - Cosimo Paladini, direttore del servizio veterinario di Sanità animale del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma è stato nominato sub-commissario nazionale alla peste suina africana (PSA). L’incarico è stato conferito con decreto sottoscritto dal ministro della Salute Orazio... 🔗parmatoday.it

"La Corte dei Conti boccia l'Ausl di Parma: ritardi nei pagamenti, sforamenti nei tetti di spesa e indebitamento" - "La Corte dei Conti - si legge in una nota - ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci di esercizio 2023 delle Ausl di Parma e Reggio Emilia, rilevando diverse irregolarità contabili e gestionali, messe in luce dai consiglieri regionali di Forza Italia Valentina Castaldini e Pietro... 🔗parmatoday.it

"La Corte dei Conti boccia l'Ausl di Parma: ritardi nei pagamenti, sforamenti nei tetti di spesa e indebitamento" - "La Corte dei Conti - si legge in una nota - ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci di esercizio 2023 delle Ausl di Parma e Reggio Emilia, rilevando diverse irregolarità contabili e gestionali, messe in luce dai consiglieri regionali di Forza Italia Valentina Castaldini e Pietro... 🔗parmatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Ausl Parma e Reggio-Emilia, Fabi sui bilanci: Nessuno spreco di risorse; Comunicato Regione: Sanità. Azienda ospedaliera di Parma e Ausl di Reggio Emilia, bilanci 2023 in regola. Fabi: Nessun problema di gestione, nessuno spreco di risorse. La Corte dei Conti ha formalmente chiuso le fasi di verifica. I rilievi della magistratura; La Regione difende Ausl Reggio e Aou Parma: “Nessun problema di gestione, rilievi della Corte dei Conti già chiariti”; - Assicurazione sanitaria. Società ospedaliera di Parma e Au.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Ausl, la dg Marchesi va in pensione: i nomi dei possibili successori - Reggio Emilia ... quella di Fabi, chiamato a guidare l’assessorato più importante di tutta la giunta quando era direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Parma. 🔗msn.com

Bilanci sanitari, la Corte dei Conti boccia le AUSL di Parma e Reggio Emilia - La Corte dei Conti ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci di esercizio 2023 delle Ausl di Parma e Reggio Emilia, rilevando diverse - ParmaPress24 ... 🔗parmapress24.it

Emilia-Romagna. Ecco i nuovi Dg. A Parma e Ferrara guideranno sia le Ausl e le Ao, in processo di unificazione - A Parma, Anselmo Campagna, a Ferrara Nicoletta Natalini. A guidare l’Ausl di Reggio Emilia sarà Davide Fornaciari ... Politiche per la salute, Massimo Fabi -. In primo luogo, la qualità ... 🔗quotidianosanita.it