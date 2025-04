Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla gravidanza di Giulia De Lellis È polemica

gravidanza di Giulia De Lellis diventa terreno di battaglia mediatica. E mentre il mondo si scaglia su di lei, Aurora Ramazzotti alza la voce per difendere la privacy di tutte le donneLa maternità di Giulia De Lellis è diventata terreno di battaglia per gossip e invadenza mediatica, ma Aurora Ramazzotti ha deciso di non restare a guardare. Dopo due anni di silenzio, ha finalmente parlato, gettando luce su un fenomeno che non riguarda solo Giulia ma tutte le donne: l’assalto continuo alla loro privacy. Il 30 marzo scorso il figlio Cesare ha compiuto 2 anni, e Aurora non ha più potuto tacere su una questione che la riguarda personalmente. La sua gravidanza, come quella dell’influencer, è stata rivelata prematuramente dal settimanale Chi nel primo trimestre. 🔗 361magazine.com - Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla gravidanza di Giulia De Lellis. È polemica Nel mirino della curiosità pubblica, ladiDediventa terreno di battaglia mediatica. E mentre il mondo si scaglia su di lei,alza la voce per difendere la privacy di tutte le donneLa maternità diDeè diventata terreno di battaglia per gossip e invadenza mediatica, maha deciso di non restare a guardare. Dopo due anni di, ha finalmente parlato, gettando luce su un fenomeno che non riguarda soloma tutte le donne: l’assalto continuo alla loro privacy. Il 30 marzo scorso il figlio Cesare ha compiuto 2 anni, enon ha più potuto tacere su una questione che la riguarda personalmente. La sua, come quella dell’influencer, è stata rivelata prematuramente dal settimanale Chi nel primo trimestre. 🔗 361magazine.com

