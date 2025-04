Aurora Ramazzotti in difesa di Giulia De Lellis | Siete invadenti

Aurora Ramazzotti sui social ha difeso Giulia De Lellis: la sua gravidanza è stata resa pubblica da Alfonso Signorini. Il caso dell'influencer non è molto diverso da quello accaduto alla figlia di Eros e MichelleL'articolo Aurora Ramazzotti in difesa di Giulia De Lellis: "Siete invadenti" proviene da Il Difforme.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla gravidanza di Giulia De Lellis. È polemica - Nel mirino della curiosità pubblica, la gravidanza di Giulia De Lellis diventa terreno di battaglia mediatica. E mentre il mondo si scaglia su di lei, Aurora Ramazzotti alza la voce per difendere la privacy di tutte le donne La maternità di Giulia De Lellis è diventata terreno di battaglia per gossip e invadenza mediatica, ma Aurora Ramazzotti ha deciso di non restare a guardare. Dopo due anni di silenzio, ha finalmente parlato, gettando luce su un fenomeno che non riguarda solo Giulia ma tutte le donne: l’assalto continuo alla loro privacy. 🔗361magazine.com

