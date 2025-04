Aurora Ramazzotti ha fatto un discorso perfetto che tutti dovrebbero conoscere | ecco le sue parole

Aurora Ramazzotti ha scelto di rompere il silenzio su un tema che la tocca da vicino e che, troppo spesso, viene sottovalutato: il diritto delle donne alla riservatezza durante la gravidanza. A due anni dalla rivelazione forzata della sua dolce attesa – ad opera del settimanale Chi – la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di prendere parola pubblicamente, rispondendo con lucidità e fermezza all'ennesima violazione della privacy, questa volta ai danni di Giulia De Lellis.In un momento storico in cui l'esposizione mediatica sembra legittimare qualsiasi invasione, il suo discorso su Instagram è stato un raro esempio di consapevolezza, empatia e coraggio. Tre storie, poche frasi, ma cariche di significato: un manifesto di rispetto e dignità, che dovrebbe essere letto e compreso da chiunque.

