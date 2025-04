Aurelia schianto fatale Muore dopo otto giorni Angela Francese era una nota politica ex Pci

politica ha collaborato con Nilde Iotti nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ed è stata la prima donna ad entrare nella segreteria provinciale del Pci a Napoli, la sua città d'origine. Angela Francese aveva 74 anni. Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, era in auto con il fratello, sull'Aurelia in provincia di Grosseto. All'altezza del Chiarone, uno scontro frontale violentissimo, le è costato la vita. La donna e il fratello sono stati portati all'ospedale Misericordia di Grosseto. Lei, in condizioni che non sembravano gravissime, è poi stata ricoverata in Rianimazione dov'è morta ieri, dopo 8 giorni d'agonia. Viveva a Melito, ma era originaria di Secondigliano e nella sua carriera politica ha scritto pagine importanti della Sinistra del dopoguerra.

Aurelia, schianto fatale. Muore dopo otto giorni. Angela Francese era una nota politica ex Pci

