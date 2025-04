Attore regista sceneggiatore e produttore Ricky Tognazzi compie 70 anni

regista, insieme alla moglie Simona Izzo, della serie di Canale 5 "Se potessi dirti addio" (nel 2024). Ma la carriera di Ricky Tognazzi, che il 1° maggio compirà 70 anni (è nato a Milano nel 1955), è molto di più.Tognazzi, infatti, è Attore, regista, sceneggiatore e produttore. Una carriera che viene da lontano quella del primogenito di Ugo Tognazzi e della sua compagna Pat O'Hara che inizia a frequentare i set cinematografici fin da piccolo per esordire come aiuto regista di nomi del calibro di Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi. Il primo lavoro come regista è del 1987 ed è un episodio della serie tv "Piazza Navona". Poi vengono i film per il cinema: "Piccoli equivoci", "Ultrà", "La scorta", "Vite strozzate", solo per citarne alcuni.

Tornando a Est sabato 22 febbraio il regista Antonio Pisu, l’attore Jacopo Costantini e il produttore Maurizio Paganelli a Udine e Pordenone - Se diciamo road movie, diciamo America. Istintivamente. Automaticamente. La testa ci porta là, sui chopper di Easy Rider o sulla Ford Thunderbird di Thelma & Louise. Sul trattorino tagliaerba di Una storia vera o sul furgone giallo di Little Miss Sunshine. Ma se ci prendiamo solo una manciata di secondi in più, se ci pensiamo solo un po’ meglio, ecco che la Route 66 diventa l’Aurelia. Ecco che l’elenco dei road movie italiani diventa lunghissimo. 🔗udine20.it

L'attore Valerio Mastandrea interviene in sala a Bari per presentare il suo secondo film da regista 'Nonostante' - Sabato 15 marzo, al Multicinema Galleria di Bari, interverrà in sala allo spettacolo delle 20,30 - per l’anteprima di «Nonostante» - il regista e attore Valerio Mastandrea, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa. Il film uscirà poi in tutte le sale da giovedì 27 marzo: nel cast... 🔗baritoday.it

Nanni Moretti colpito da infarto, l'attore e regista in terapia intensiva - Nanni Moretti è stato ricoverato d'urgenza al San Camillo di Roma dopo un infarto. L'attore e regista romano, a quanto si apprende, è stato portato in ospedale nel tardo pomeriggio, e subito trattato d'urgenza per stabilizzarlo. Ora è ricoverato in terapia intensiva cardiologica, ed è atteso per giovedì 3 aprile un bollettino medico. 🔗iltempo.it

