atti vandalici inauditi danni alla comunità

FOLLONICA Profondo sconcerto a Follonica per due episodi di vandalismo che si sono verificati nelle scorse settimane e che hanno suscitano dispiacere e amarezza nella comunità. Il primo è stato il ritrovamento della base del cartello dedicato al ponte intitolato a Peppino Impastato e a sua madre Felicia Bartolotta che era stato gettato nel fosso del fiume Pecora. "Un gesto che offende la memoria collettiva, la storia e, soprattutto, l'identità democratica della nostra comunità" ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani. Il cartello era un simbolo che rappresentava "un uomo – continua il sindaco - che ha sacrificato la propria vita per combattere la mafia e difendere la verità, giustizia e la libertà di parole" e una madre "che ha dedicato l'esistenza a impegnarsi affinché i responsabili della morte del figlio fossero assicurati alla giustizia".

Atti vandalici al playground di via Turchia, i danni riparati in pochi giorni dal Comune - Prato, 6 marzo 2025 - Sono stati riparati nell'arco di pochi giorni i danni provati da atti di vandalismo al playground di via Turchia, soprattutto al canestro del campo da basket, che è stato strappato, e al cancello di ingresso, di cui è stata rotta la serratura. Anche grazie alla pronta segnalazione dell'associazione Asd pallamano "A ruota libera", che gestisce la struttura, il Comune è subito intervenuto per sostituire le attrezzature rotte dai vandali e a breve sarà ripristinato anche il cartello all'ingresso, spezzato in più parti.

Atti persecutori, estorsione e lesioni ai danni di familiare: arrestato - Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Cervinara, nella decorsa settimana, hanno tratto in arresto un uomo 44enne di Cervinara, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, del reato di stalking, estorsione e lesioni. In particolare, l'uomo, negli ultimi giorni del mese di marzo u.s., avrebbe effettuato minacce e richieste di denaro, oltre che percosse, nei confronti di un familiare convivente.

Scuole sotto attacco a Palermo: ondata di atti vandalici - Negli ultimi trenta giorni, il quartiere Borgo Nuovo di Palermo è stato teatro di un'escalation di atti vandalici che ha colpito due istituti comprensivi locali. Un susseguirsi di effrazioni e danneggiamenti ha messo in allarme l'intera comunità scolastica, portando all'adozione di misure straordinarie per arginare il fenomeno. Il numero crescente di episodi, unito ad alcuni […]

